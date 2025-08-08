Uribe'ye Destek Yürüyüşü

Kolombiya'da meydanlara inen yüzlerce kişi, yargılandığı davada 12 yıl ev hapsi cezası alan eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'ye destek vermek için yürüdü.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi tarafından organize edilen yürüyüşler, başkent Bogota başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bogota'daki Ulusal Park'ta toplanan Uribe destekçileri, "Yaşasın Uribe'nin özgürlüğü" ve "Uribe masumdur" yazılı dövizlerle tarihi Bolivar Meydanı'na yürüdü.

Meydanda yapılan konuşmalarda eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye destek mesajları verilirken, bazı göstericilerin İsrail bayrağı taşıdığı gözlendi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yüzlerce kişi, Uribe'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlerken kalabalık grupların zaman zaman Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef alan sloganlar attığı görüldü.

Göstericiler arasında yer alan Alvaro Uribe'nin oğlu Jeronimo Uribe, yaptığı konuşmada, "Babamın masumiyeti için yürüyüş yapmak zorunda kalmak beni üzüyor çünkü bu masumiyet tartışılmaz bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Demokratik Merkez Partisi tarafından yapılan açıklamada, gösterilerin barışçıl olduğu vurgulanarak, eski Cumhurbaşkanı Uribe'ye yönelik kararın "haksız ve siyasallaştırılmış" olduğu inancıyla bu organizasyonun düzenlendiği belirtildi.

"Gösterdiğiniz bu destek için sizlere müteşekkirim"

Öte yandan Uribe de X sosyal medya platformundaki açıklamasında, "Tanrı'dan asla pes etmemek için bana güç vermesini diliyorum. Gösterdiğiniz bu destek için sizlere müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Uribe, yargılandığı davada "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak" suçlarından 1 Ağustos'ta 12 yıl ev hapsine mahkum edilmişti.

Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia, ilk derece kararını okumuş ve Uribe'yi "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadesini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bulmuştu.

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Uribe, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle 12 yıllık cezasını hapishanede değil, evinde çekecek.

Uribe'ye ev hapsinin yanı sıra 8 yıl boyunca kamu görevinden men ve 822 bin dolar para cezası verilmişti.

Uribe'nin, bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlenmişti.