Urla açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Urla açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta 9'u çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı bölgede ise sahil güvenlik gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bir can salında bulunan 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

30.07.2024 20:17
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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik botundaki ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki biri çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Urla açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Urla açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı ve 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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