Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
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Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı Yapıldı

Urla Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Planlama Ajansı (İZPA)'nın desteklediği çalıştayda, Urla'nın gelecek 5 yılında izlenecek strateji belirlendi. Çalıştayda sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

01.09.2024 14:37  Güncelleme: 15:28
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(İZMİR)- Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı'nın ikincisi, muhtarların ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile Urla Eski Tamirhane Binası'nda yapıldı. Katılımcı yönetim anlayışı ile Urla'nın gelecek 5 yılında izlenecek olan stratejinin belirlendiği çalıştayda sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirilmelerde bulunuldu.

Urla Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Planlama Ajansı (İZPA)'nın desteklediği "Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı" Eski Tamirhane Binasında düzenlenen yapıldı. Çalıştayda beş temel alana ilişkin oluşturulan; Alt Yapı ve Üst Yapı Belediyeciliği, Adil ve Eşitlikçi Kalkınma, Dijital Demokrasi, Kapsayıcı Sağlık, Çoklu Krizlere Dirençli Kent masalarında konuya ilişkin belirlenen çerçevede müzakereler gerçekleştirildi. Bir gün içinde eş zamanlı mevcut durum ve vizyon eksenlerinde yapılan çalıştay ayrıca rapor olarak da yayınlanacak.

Çalıştayın açılışında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla'da yaşadıkları için şanslı olduklarının altını çizerek "Bizler bu göreve katılımcı, şeffaf, demokratik yönetişim anlayışını ortaya koymak için geldik. Bu bağlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın karar verme süreçlerine ortak olması bizler için çok kıymetli. ve halkın bu katılım hakkını kullanabilmesinin en iyi yollarından biri, yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerine aktif ve etkili bir şekilde katılmasıdır. Geçen hafta sivil toplum kuruluşlarımızla, ilçemize hizmet etmiş geçmiş dönem belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle, kanaat önderlerimizle bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün de siz kıymetli meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla Urla Belediyesi'nin gelecek 5 yıllık yol haritası hakkında kararlar vermek için bir araya geldik. Bizler Urlalıyız. Bu toprakların insanlarıyız. Bu coğrafyada nefesimi aldığımız ve çocuklarımızı bu güzel yarımadada büyüttüğümüz için çok şanslıyız. ve takdir edersiniz ki bu şansa sahip olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var" dedi.

"Nesilden nesile aktarılan kültürel hafızamızı korumalıyız"

Balkan konuşmasının devamında, "Bunların en başında ise vizyonumuzun ilk cümlesi olan, 'nesilden nesile aktarılan kültürel hafızamızı korumak' yer alıyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Urla, çağlar boyunca çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış bir ilçe oldu. Rumların, Arnavutların, Boşnakların, Pomakların ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden göç etmiş insanların hep birlikte mutlu yaşadığı rengarenk bir kent burası. Mutfağımıza, dilimize, şivemize, geleneklerimize, göreneklerimize, örf ve adetlerimize kadar ahenk içinde yaşattığımız bu renklerin hepsi bizlere Atalarımızdan miras. Bizlerin görevi; Öncelikle Urla'nın çok kültürlü, çok dilli, çok dinli çeşitliliğini, renklerini ve özgür ruhunu geleceğe taşımaktır. Urla'nın geçmişinde olduğu gibi "üretici" olmaya devam edebilmesini sağlamak, sürdürülebilir kalkınma politikalarımızı geliştirmektir. Urla'nın Üretken, çalışkan, ahenkli, doğa ile uyumlu insanların huzur bulduğu bir coğrafya olarak kalmasını sağlamak hepimizin bu kente boynunun borcudur. Ayrıca; üzerinde durmamız gereken bir başka ve çok önemli bir nokta ise Urla'nın afetlere, acil durumlara ve salgınlara hazırlıklı olmasıdır. Bu da ancak toplumsal dayanışma ve örgütlenmenin güçlü olduğu örnek bir sahil ilçesi olabilmekten geçmektedir. Doğaya rağmen değil, doğayla beraber hareket etmemiz gerektiğini ne yazık ki depremler ve afetler nedeniyle çok acı bir şekilde defalarca yaşadık. Hedefimiz; Urla'mızı kültür, sanat, turizm, eğitim, tarih, gastronomi kenti olarak akıllara kazımaktır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özden, çalıştayın metodolojisini katılımcılara aktardı. Çalıştay, sonuç ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

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