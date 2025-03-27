Urla Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Urla Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Gerçekleştirdi

Urla Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda satışı yapan işletmelerde hijyen, gramaj, fiyat ve etiket kontrolleri yaparak vatandaşların sağlığını korumayı amaçladı. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini ve bayram önceliğinde artırıldığını açıkladı.

27.03.2025 16:21  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Urla Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yapılan denetimlerde, gramaj, fiyat, hijyen ve etiket kontrolleri titizlikle incelendi.

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerde hijyen standartları, son kullanma tarihi, gramaj, fiyat etiketi gibi birçok kriter incelenirken, esnaflara da gerekli uyarılar yapıldı.

Ekiplerimiz 7/24 görev başında

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, halk sağlığını korumanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın bayramda sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için zabıta ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Rutin kontrollerimiz yıl boyunca devam ediyor ancak bayram öncesinde bu denetimlere daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olmasını önemsiyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksikleri olanlara gerekli uyarıları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, ekiplerimiz 7/24 sahada ve görev başında" ifadesini kullandı.

Urla Belediyesi yetkilileri, vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine ulaşarak şikayetlerini iletebileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Urla Belediyesi, Yerel Haberler, Selçuk, Zabıta, Güncel, Sağlık, Yaşam, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:45:08. #7.12#
SON DAKİKA: Urla Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement