Urla Belediyesi Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Gerçekleştirdi

(İZMİR) - Urla Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yapılan denetimlerde, gramaj, fiyat, hijyen ve etiket kontrolleri titizlikle incelendi.

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerde hijyen standartları, son kullanma tarihi, gramaj, fiyat etiketi gibi birçok kriter incelenirken, esnaflara da gerekli uyarılar yapıldı.

Ekiplerimiz 7/24 görev başında

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, halk sağlığını korumanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın bayramda sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için zabıta ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Rutin kontrollerimiz yıl boyunca devam ediyor ancak bayram öncesinde bu denetimlere daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olmasını önemsiyoruz. Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksikleri olanlara gerekli uyarıları yapıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, ekiplerimiz 7/24 sahada ve görev başında" ifadesini kullandı.

Urla Belediyesi yetkilileri, vatandaşların karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine ulaşarak şikayetlerini iletebileceklerini belirtti.