Urla\'da 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çamur Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Botu ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği müşterek operasyonda, kara üzerinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.