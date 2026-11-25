(İZMİR) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Urla'da düzenlenen etkinlikler, Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle devam eden programa Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Yeni Parti Urla İlçe Başkanı Bahri Yalaza, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Urlalı katıldı.

Törende konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kadınların yaşam hakkı ve özgürlüğü üzerinden toplumsal sorumluluğa dikkat çekti. Kadınların yaşadıkları kentte özgür ve güvende olabilmek için mücadele etmek zorunda kalmasının sorgulanması gerektiğini belirten Balkan, bu sorunun muhatabının kadınlar değil, erkekler ve toplumsal düzen olduğunu ifade etti.

Kadınların eşitlik mücadelesinin erkeklerin izin vereceği bir alan olmadığını vurgulayan Başkan Balkan, "Kadınların eşitlik mücadelesi, kadınların doğuştan sahip olduğu hakların teslim edilmesi mücadelesidir. Bizim görevimiz de bu hakların önündeki engelleri kaldırmaktır" dedi.

Urla'da toplumsal cinsiyet eşitliğini belediyecilik anlayışının kalıcı bir parçası haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Balkan, 2025-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlandığını, 2026 yılında sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda eşitliğin belediye hizmetlerine nasıl yansıtılacağının ele alındığını aktardı.

Urla Kadın Dayanışma Derneği ve Eşit Yaşam Derneği ile imzalanan iş birliği protokollerine de değinen Balkan, kadın hakları, şiddetle mücadele, hukuki farkındalık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Kadınların ekonomik özgürlüğünün de eşitlik mücadelesinin önemli bir parçası olduğunu belirten Balkan, kadın girişim ve üretim kooperatifleriyle yapılan iş birlikleri aracılığıyla kadın emeğinin ve üretiminin desteklendiğini dile getirdi.

Erkeklerin de bu mücadelede sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Balkan, eşitliğin gündelik yaşamda hayata geçirilmesi, şiddeti normalleştiren dil ve davranışların değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasında hedefledikleri Urla'yı da anlatan Balkan, "Kadınların geceleri hangi sokaktan geçeceğini korkuya göre belirlemediği, karar masalarında eşit biçimde oturduğu, emeğinin karşılığını aldığı, şiddet gördüğünde başvuracağı mekanizmalara güven duyduğu bir Urla kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Balkan, sözlerini kadınların kendilerini güvende hissetmek için belediyenin kapısını çalmak zorunda kalmadığı bir kent hedeflediklerini vurgulayarak tamamladı. Geleceğin Urla'sında kız çocuklarının hayallerini cinsiyetlerine göre sınırlamadığı, kadınların hayatlarını korkuyla değil kendi iradeleriyle şekillendirebildiği bir kent için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"BİR KADININ ÖLDÜRÜLMESİNİ ÖNLEMEK ASIL GÖREVİMİZDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Semerci de konuşmasında kadına yönelik şiddetin boyutlarına, kadın cinayetlerinin önlenmesinde hukuki mekanizmaların önemine ve toplumsal sorumluluğa dikkat çekti.

Kadınların en güvende hissetmeleri gereken yerlerde dahi şiddetle karşı karşıya kalabildiğini belirten Semerci, kadın cinayetlerine ilişkin paylaştığı verilerde öldürülen kadınların yüzde 43'ünün evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğünü ifade etti.

6284 sayılı Kanun'un şiddet tehdidi altındaki kadınlar için hayati bir güvence olduğunu hatırlatan Semerci, koruma kararlarının eksiksiz uygulanması ve yardım isteyen kadınların başvurularının ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Semerci, kadınları koruyan yasal güvencelerin etkin biçimde hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Konuşmasını kadın cinayetlerinin ardından yürütülen adalet arayışının hiçbir zaman kaybedilen hayatı geri getiremeyeceğini hatırlatarak tamamlayan Semerci, "Bir kadının öldürülmesinden sonra adalet aramak zorundayız; ama asıl görevimiz, o kadının öldürülmesini önlemektir. Bir kadının yaşam hakkı, ihmale, gecikmeye ve görmezden gelmeye kurban edilemez" dedi.

Program, kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve mücadele çağrısının yinelenmesiyle sona erdi.