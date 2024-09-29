Urla\'da Eğitime Destek İçin Bir\'İZ Koşusu Düzenlendi

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(İZMİR) - Urla Eğitim Vakfı (UREV) tarafından düzenlenen Bir'İZ Koşusu, bugün Urla Kum Denizi'nde gerçekleştirildi. Eğitime destek sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla organize edilen koşu, geniş katılımla başladı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da etkinliğe katılarak koşuya destek verdi.

Eğitime destek olmak ve eğitim konusunda bilinç uyandırmayı amaçlayan bu anlamlı etkinlik, doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleştirildi. Koşu, farklı yaş gruplarından sporcuları ve gönüllü katılımcıları bir araya getirdi. Hem profesyonel sporcular hem de amatör koşucuların yer aldığı etkinlikte, eğitime katkıda bulunmanın önemine vurgu yapıldı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Eğitim, toplumumuzun geleceği için en önemli konulardan biri. UREV'in düzenlediği bu koşuya destek vererek, eğitime katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Hem sporun hem de toplumsal dayanışmanın bir araya geldiği bu önemli etkinlik ile Urla'da farkındalık yaratılırken koşu sonunda, katılımcılara madalyaları ve çeşitli ödüller takdim edildi.