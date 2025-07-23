HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangına havadan müdahale sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterleri ile sabah saatlerinde müdahaleye edilirken, ekipleri bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Urla'da Orman Yangınına Havadan Müdahale - Son Dakika
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