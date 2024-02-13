Urumqi\'de düzenlenen kültürel etkinliklerden çeşitli görüntüler

Memleket Partisi'nin Ankara Adayı Zafer Burak Hasar oldu

Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.