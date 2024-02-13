Urumqi'de düzenlenen kültürel etkinliklerden çeşitli görüntüler - Son Dakika
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Urumqi'de düzenlenen kültürel etkinliklerden çeşitli görüntüler

Urumqi\'de düzenlenen kültürel etkinliklerden çeşitli görüntüler

Çin Yeni Yılı kapsamında Çin'in Xinjiang bölgesindeki Urumqi'de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

13.02.2024 13:12
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Urumqi'de düzenlenen kültürel etkinliklerden çeşitli görüntüler

Çin Yeni Yılı kapsamında Çin'in Xinjiang bölgesindeki Urumqi'de çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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