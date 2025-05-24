Urumqi'de Medya İşbirliği Forumu Açıldı

URUMQİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi kentinde düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri 2025 Medya İşbirliği Forumu'nun açılış töreni, 23 Mayıs 2025.

"Refah İçinde Bir Gelecek için Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen forum cuma günü Xinjiang'ın merkezi Urumqi kentinde başladı. Foruma 26 Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkesi, gözlemci ülke ve diyalog ortağından katılan 300'den fazla temsilci arasında ana akım medya kuruluşları, devlet kurumları, akademik kurumlar ve işletmeler bulunuyor. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)