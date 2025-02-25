Urumqi-Kuala Lumpur Arası Yeni Hava Rotası Açıldı

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URUMQİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u Çin'in güneyindeki Guangzhou kenti üzerinden birbirine bağlayan yeni bir hava rotası açıldı.

Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü sabah saatlerinde havalimanından kalkan ilk uçakla Xinjiang'dan Kuala Lumpur'a düzenli yolcu seferleri başlamış oldu.

Açıklamada yeni rotanın Urumqi'den Kuala Lumpur'a tek yöndeki seyahat süresini 8 saate indirerek yolculara çeşitliliği daha fazla olan, rahat ve verimli bir seyahat seçeneği sunduğu ve Çin ile Malezya arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimi ve ekonomik bağları daha da güçlendireceği belirtildi.

Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı an itibarıyla Kazakistan ve Kırgızistan da dahil olmak üzere 20 ülkedeki 23 bölgeye uluslararası yolcu seferleri düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl 300 milyondan fazla turist ziyaretinin gerçekleştiği Xinjiang'ın turizm gelirleri yüzde 21 artarak 359 milyar yuanın (yaklaşık 50,05 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Çin, Kasım 2023'ten bu yana dışa açıklık ve halklar arası etkileşimi artırmak için vizesiz transit geçiş politikasını devamlı olarak düzenleyip optimize ediyor. Geçtiğimiz yıl 20,1 milyondan fazla yabancı ziyaretçinin vize muafiyeti politikası kapsamında Çin'e giriş yapmasıyla transit geçiş vize muafiyetinden yararlanan yolcu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 113,5'lik bir artış kaydedildi.