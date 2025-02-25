Urumqi-Kuala Lumpur Arası Yeni Hava Rotası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Urumqi-Kuala Lumpur Arası Yeni Hava Rotası Açıldı

Yeni hava rotası, Urumqi ile Kuala Lumpur arasındaki seyahat süresini 8 saate indiriyor.

25.02.2025 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

URUMQİ, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'u Çin'in güneyindeki Guangzhou kenti üzerinden birbirine bağlayan yeni bir hava rotası açıldı.

Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü sabah saatlerinde havalimanından kalkan ilk uçakla Xinjiang'dan Kuala Lumpur'a düzenli yolcu seferleri başlamış oldu.

Açıklamada yeni rotanın Urumqi'den Kuala Lumpur'a tek yöndeki seyahat süresini 8 saate indirerek yolculara çeşitliliği daha fazla olan, rahat ve verimli bir seyahat seçeneği sunduğu ve Çin ile Malezya arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimi ve ekonomik bağları daha da güçlendireceği belirtildi.

Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı an itibarıyla Kazakistan ve Kırgızistan da dahil olmak üzere 20 ülkedeki 23 bölgeye uluslararası yolcu seferleri düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl 300 milyondan fazla turist ziyaretinin gerçekleştiği Xinjiang'ın turizm gelirleri yüzde 21 artarak 359 milyar yuanın (yaklaşık 50,05 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Çin, Kasım 2023'ten bu yana dışa açıklık ve halklar arası etkileşimi artırmak için vizesiz transit geçiş politikasını devamlı olarak düzenleyip optimize ediyor. Geçtiğimiz yıl 20,1 milyondan fazla yabancı ziyaretçinin vize muafiyeti politikası kapsamında Çin'e giriş yapmasıyla transit geçiş vize muafiyetinden yararlanan yolcu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 113,5'lik bir artış kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kuala Lumpur, Havacılık, Ekonomi, Malezya, Ulaşım, Güncel, Turizm, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urumqi-Kuala Lumpur Arası Yeni Hava Rotası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: Urumqi-Kuala Lumpur Arası Yeni Hava Rotası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.