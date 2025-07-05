Urumqi-Osaka Hava Rotası Açıldı

URUMQİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- Tianjin Havayolları, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Japonya'nın Osaka kentini birbirine bağlayan yeni bir hava rotasının açılışını yaptı.

Cumartesi günü açılan rota, bölgenin Japonya'ya ilk ve tek hava bağlantısını oluşturuyor.

Airbus A320 uçağıyla gerçekleştirilecek günlük seferler, Urumqi'den 07.30'da hareket edecek ve Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde durduktan sonra yerel saatle 16.45'te Osaka'ya varacak. Dönüş uçuşu ise Osaka'dan yerel saatle 18.00'de kalkacak ve ertesi gün 01.55'te Urumqi'ye varacak.

Şirket, rotanın sadece Xinjiang'ın uluslararası havacılık ağını genişleterek hem tatil hem de iş amaçlı yolcular için gelişmiş seyahat kolaylığı sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda Çin-Japonya ekonomik işbirliğini, kültürel alışverişi ve turizm gelişimini de teşvik ettiğini belirtti.