Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Muhammet Gür'ü Başdanışmanlık Görevine Getirdi

(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Muhammet Gür'ün başdanışmanlık görevine getirildiğini duyurdu.

Başkan Yalım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan İnşaat Mühendisi Muhammet Gür'ü, Uşak Belediyesi bünyesine kattıklarını duyurdu. Gür ile birlikte kameraların karşısına geçen Başkan Yalım, Gür'ün bundan böyle belediyede başdanışmanlık görevini yürüteceğini ifade etti.

Açıklamasında Gür ile yürütülecek çalışmaların kente daha verimli ve çeşitli hizmetler getireceğine inandıklarını kaydeden Başkan Yalım, şunları söyledi:

"Uşak'ta 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Merkezi hükümetin geçmiş dönemden kalan borçları kesmesinden dolayı bazı yatırımlarda eksikliklerimiz oluyor. Bunun yanında tecrübeli bir ekibe sahibiz. Başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını sürdürüyor. Uşak sevdalısı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bunun yanında geçmişte Uşak Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Muhammet Bey bizlerle iletişime geçti. Bizimle birlikte belediyemizde Uşaklı vatandaşlarımıza hizmet etmek ve yol yürümek istediğini bizlere beyan etti. Bizler de kendisinin isteğini kabul ettik. Kendisinin geçmişten gelen tecrübesiyle Uşaklı vatandaşlarımıza ekibimizle hep birlikte çalışmak için hemfikir olduk. Muhammet Bey ile bir araya gelerek çeşitli görüşmeler yürüttük, kentimiz için en hayırlı, en verimli olabilecek hizmetleri planladık. Bu konuda yürüttüğümüz istişareler sonucunda halkımızın ve kentimizin geleceği için birlikte yürümeye karar verdik. Bundan böyle kendisi Uşak Belediyesi'nde Başdanışman olarak emek verecek ve halkımıza bizlerle birlikte hizmet edecek."

Başkan Yalım, bu birliktelikten dolayı şimdiden heyecan duyduklarını ve güzel işlere imza atacaklarına gönülden inandıklarını belirterek, "Ben başta Uşaklı hemşehrilerim olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, Muhammet Bey'e de burada yürüteceği çalışmalarında şimdiden kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Yalım ile birlikte kameralar karşısına geçen Muhammet Gür de yeni görevinin kendisine büyük bir heyecan ve mutluluk verdiğini belirterek, tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini Uşak halkı için harcayacak olmanın sevincini yaşadığını söyledi. Gür, "Sayın Başkanımın teveccühüyle Uşak Belediyesi Başdanışmanlık görevini kabul ettim. Bundan sonraki süreçte Uşak'ın faydasına Uşak için yapılabilecek projelerde geçmiş birikimlerimizi, deneyimlerimizi faydalı işlerde kullanacağız. Ben kendisine bu çatı altında bana verilecek bir görev olursa memleketime hizmet için seve seve kabul edeceğimi ifade ettim. Kendisi de teveccüh gösterdi ve bugün itibarıyla Uşak'a hizmet için görevimin başındayım. İnşallah hepimiz için hayırlı olur" dedi.