Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Tutuklanmasının Ardından Görevinden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Tutuklanmasının Ardından Görevinden Uzaklaştırıldı

31.03.2026 20:51  Güncelleme: 21:46
İçişleri Bakanlığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yalım, ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Tutuklanmasının Ardından Görevinden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:47:04. #7.13#
SON DAKİKA: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Tutuklanmasının Ardından Görevinden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Advertisement
