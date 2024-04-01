Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,81 )
Son Dakika › Güncel › Özkan Yalım, AK Parti adayı Mehmet Çakın'ı geride bıraktı - Son Dakika
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Gülpınar, Şanlıurfa'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942 oy alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, Nazilli ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli projelerde görev aldı ve parlamentoda milletvekilliği yapmıştır. 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. Konak, Tunceli'nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve evli 3 çocuk babasıdır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, seçim sonuçlarını kutlamak için Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. Güler, halkın kazandığını belirterek, demokrasinin ve vatandaşların kazandığını söyledi. Ayrıca, Ordu'nun kendi kendini yöneteceğini vurgulayarak, siyasetin daha temiz olacağını ve Ordu'nun önünün açıldığını belirtti.
Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, seçim sonucuyla ilgili olarak memleketin kazandığını belirterek, Bitlis'e hizmete devam edeceklerini söyledi. Tanğlay, kentte gerçekleşen kutlamada vatandaşlara hitap ederken, 5 yıllık görev süresinde kente önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Bitlis'in doğru bir tercih yaptığını vurguladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Gülpınar, 338 bin 190 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül 293 bin 867 oy aldı. Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili olarak görev yapmıştır.
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