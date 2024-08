Uşak Belediyesi, Çiftçilere Ücretsiz Gübre Atımı İçin Zirai Drone Projesi Başlatıyor

Güncel

(UŞAK) - Uşak Belediyesi, çiftçilerin karşılaştığı tarımsal sorunlara teknolojik yeniliklerle çözüm getiriyor. Bu kapsamda ücretsiz gübre atım imkanı sağlayan "Zirai Drone" projesi yaşama geçiriliyor.

Uşak Belediyesi, tarımla uğraşan vatandaşların maliyetlerini azaltarak verimliliği artıracak bir projeye daha imza atıyor. Çiftçinin zamandan da tasarruf etmesi ve normal gübrelemede kaybın en aza indirilmesi adına hayata geçirilecek "Zirai Drone" projesinde ücretsiz gübre atım işlemleri üreticinin yüzünü güldürecek. Merkeze bağlı tüm köylerin faydalanabileceği hizmet için muhtarlıklar ve belediyenin ilgili birimi koordineli çalışacak.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bizim her zaman söylediğimiz gibi üretim yoksa kalkınma yok, ilerleme yok. Çiftçiye destek vereceksin ki üretecek ve ülkeye destek sağlayacak. Her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da dışa bağımlılığımızın azalması adına her zaman Uşak'lı çiftçimizin yanındayız. Modern teknolojiler ile ürün kalitesini artırmayı hedefliyoruz.Bu kapsamda zirai drone ile ücretsiz gübreleme çalışmalarına başlıyoruz.Ayrıca çiftçimizin özellikle akaryakıt gibi daha birçok giderin altında ezilmesinin önüne geçeceğiz.Uşak Belediyesi olarak üreticinin yanında olmaya ve her türlü destekte bulunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Çünkü çiftçimiz varsa biz varız."