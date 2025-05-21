Uşak Gençlik Festivali Renkli Görüntülerle Sona Erdi

(ANKARA)- Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan festivale vatandaşlar, büyük ilgi gösterdi.

Uşak Belediyesi tarafından gençliğin enerjisine yakışır şekilde düzenlenen Gençlik Festivali 18-20 Mayıs günleri arasında Atapark'ta birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Uşaklılara unutulmaz anlar yaşatan konserlerde ilk olarak ünlü sanatçı Oğuzhan Koç sahne aldı. Binlerce gencin şarkılara eşlik ettiği gecede renkli görüntüler oluştu.

Öte yandan, 19 Mayıs Pazar günü Atapark adeta bir müzik şölenine ev sahipliği yaptı. Uşak Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, sanatçı Elif Buse sevenleriyle buluşarak bayram coşkusuna ortak oldu. 20 Mayıs Pazartesi akşamı ise uzun zamandır beklenen Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt türküleriyle tüm Uşak halkını coşturdu. Atapark konser alanını dolduran gençlerin hem şarkılara eşlik ettiği hem de Ankara havası figürleriyle doyasıya eğlendiği gece coşkulu bir kapanış yaptı.