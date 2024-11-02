Uşak'ın Lezzetleri Masterchef'te Tanıtıldı

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(UŞAK) - Uşak'ın yöresel lezzetleri, televizyonda yayınlanan ünlü bir yemek yarışmasında tanıtıldı.

Masterchef Türkiye ekibi, Uşak Belediyesi'nin destekleriyle Clandras'ta hazırlanan platoda çekim yaptı. Programda yarışmacılardan Uşak'a has lezzetlerden alacatene, döndürme böreği, ciğerli bulgur pilavı, et basması ve cendere tatlısı yapmaları istendi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın girişimleriyle gerçekleşen çekimlerde, yarışmacıların pişirdiği yemekler dışında Uşak ve çevresine ait 65 çeşit geleneksel yemek de sergilenip şeflere tattırıldı. Masterchef Uşak etabında yarışmacıların yemeklerini tadarak oy veren dokuz kişilik jüri ekibinde, Başkan Yalım'ın yanı sıra iş insanı Yağız Gedik, doktor Nail Burak Öztan, işletme sahipleri Hüseyin Okçi ve Mustafa Karadağ, Uşak Aşçılar Odası Başkanı Şeref Parlas, Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Tahsin Üşümez, kadın girişimci Halime Tuncay, iletişim ve iş geliştirme uzmanı Gülnur Uluğ yer aldı.

Başkan Yalım kenti anlattı

Uşak'ın ilkler şehri olduğunu anlatan Başkan Yalım, ilk elektrik kullanımından ilk şeker fabrikasına, dünyanın en büyük ikinci kanyonundan Karun hazinelerine kadar kentin tüm önemli değerlerinden bahsetti. Gastronomik açıdan öne çıkan tarhana ve helva gibi ürünleri de anlatan Başkan Yalım, Guinness rekorlar kitabına giren dev tarhana çorbası hakkında bilgi verdi.

Yalım, "Arkamızda bulunan Clandras Köprüsü 2700 kilometrelik Kral Yolu'nun üzerinde bulunuyor. Tarihi açıdan büyük önem taşıyan bu alan Frigyalılardan kalma bir alan. Biz bunun gibi tüm doğal güzelliklerimize sahip çıkmakla birlikte aynı zamanda kentimizi tüm dünyaya tanıtacak işler de yapıyoruz. Yazın gerçekleştirdiğimiz festivalimiz esnasında dev bir kazanda 30 bin 292 litrelik tarhana çorbası pişirdik ve dünyanın en büyük çorbası ünvanını Uşak'a kazandırdık" diye konuştu.

Program boyunca Uşak'ın tarihi ve doğal zenginlikleri ekrana gelirken, yarışmacıların Uşak'ın el emeği ürünlerinin ve dünyaca ünlü Uşak halısının dokunduğu Dokurevi'ne yaptığı ziyaret izlendi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, Uşak'ta çok iyi karşılandıklarını ve ağırlandıklarını belirterek, Yalım'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.