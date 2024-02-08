Uşak'ta 10 - 16 Milyon Yaşında Ağaç Fosili Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta 10 - 16 Milyon Yaşında Ağaç Fosili Bulundu

Uşak\'ta 10 - 16 Milyon Yaşında Ağaç Fosili Bulundu

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman sahasında bulunan 10 ila 16 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ağaç fosili, Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından incelendi. Fosilin Orta Miosen dönemine ait olduğu ve çamgillere ait olduğu tespit edildi. Fosiller, Uşak Üniversitesi tarafından koruma altına alınarak muhafaza edilecek.

08.02.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta 10 - 16 milyon yaşında ağaç fosili bulundu

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman sahasında bulunan 10 ila 16 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ağaç fosili incelemesinde bulunan Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat, ağaç fosilleriyle alakalı bilgiler verdi.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Banaz Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlık sahada çam (pinuxylon) cinsine ait fosil, bulundu. Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı (Comburt) köyünün batısında yer alan Sümlüce mevkiinde orman yolu yapımı esnasında iş makineleri tarafından bulunan fosil, koruma altına alındı. Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat tarafından yapılan incelemeler ve Cerrahpaşa Üniversitesi, Orman Fakültesinde yapılan analizlerde ağaç fosilinin Orta Miosen dönemine ait yani günümüzden 10 - 16 milyon yıl önceki jeolojik zamanına ait olduğu tespit edildi. Önemli bir kalıntı olarak kayıtlara geçen fosilin, çamgillere ait olduğu ve oluşumunda Elmadağ volkanizmasının etkisi olduğu ortaya çıkarıldı.

Ağaç fosilleri ile alakalı Uşak Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selahattin Polat bulunan ağaç fosilleriyle alakalı bilgiler verdi. Doç. Dr. Selahattin Polat fosillerin nasıl bulunduğu hakkında bilgiler vererek "2023 yılında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya bölümü öğrencilerimizden, Ayrancı köyü nüfusuna kayıtlı Onur Erdem tarafından bulundu. İş makinaları tarafından yol yapımı sırasında fosiller çıkartılarak yolun kenarında bulunuyor. Sonradan Onur Erdem olan öğrencimiz fosil olarak değerlendirerek bana haber verdi. İlgili yerlerden gerekli izinleri alarak fosilleri kontrol ederek numune aldık." dedi.

Ağaç fosilleşmesinin nasıl olduğunu ve yılı hakkında bilgi veren Polat, "Burada fosillerin oluşmasının en önemli sebebi Uşağın kuzeyinde Elmadağ volkanı diye nitelendirdiğimiz bir volkanik kütlemiz var. Bu volkanik kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlayarak bu volkandan çıkan volkan külü, volkan kumu ve çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek üzerini kapatıyor, kapattıktan sonrada fosilleşme olayı meydana geliyor." dedi.

Doç. Dr. Selahattin Polat fosillerin bulunmasının o döneme ait coğrafi önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bu fosiller bizlere 10 ile 16 milyon yıl önce iklimin nasıl olduğunu, hangi ağaç türlerin burada yaşadığını bilebiliyoruz yani eski coğrafi özelliklerini bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu fosillerin korunması gerekiyor, özellikle eğitim açısından çok önemli olan hususlardan birisi bu. Coğrafi, jeolojik, fen bilgisi, botonik ve biyolojik eğitim olarak önemli bir yere sahip. Bu önemli konulardan dolayı koruma altına alınarak belli bir yerde bunların muhafaza edilmesi gerekiyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pakistan Seçimlerinde PTI Önde Gidiyor
    18:51 Pakistan Seçimlerinde PTI Önde Gidiyor

    Pakistan'da yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI, Ulusal Meclis'te önde götürüyor. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde açık ara önde görünüyor. Pencap eyalet meclisinde ise PML-N ile PTI arasında başa baş bir durum var. Sind eyalet meclisinde ise PPP önde görülüyor. Seçim sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.

  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Uşak Üniversitesi, Banaz, Uşak, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 10 - 16 Milyon Yaşında Ağaç Fosili Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:23:31. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta 10 - 16 Milyon Yaşında Ağaç Fosili Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement