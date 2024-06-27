Uşak'ta 102 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 102 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlılar tutuklandı.

27.06.2024 18:13
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Uşak'ta 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, 102 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki M.B. ve M.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Uşak, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 102 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 102 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirilen Otomobildeki 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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