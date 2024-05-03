Uşak\'ta Durdurulan Çekicide 45 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan çekicide bulunan ve arızalı olduğu söylenen otomobilde 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüpheli bir çekiciyi durdurdu.

Yapılan aramada, çekicideki arızalı olduğu öne sürülen otomobilde koliler içinde parçalara ayrılmış 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çekicinin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birine ait kent merkezindeki 2 adreste yapılan aramada ise 4 ruhsatsız av tüfeği, 100 fişek, 21 tabanca namlusu ve 21 tabanca tetiği ele geçirildi.

Çekicinin otomobille birlikte Konya'nın Beyşehir ilçesinden geldiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.