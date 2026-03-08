Uşak'ta Bağ Evinde Yangın - Son Dakika
Uşak'ta Bağ Evinde Yangın

08.03.2026 16:08
Uşak'ın Banaz ilçesindeki bağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye müdahale etti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Büyükoturak köyü yakınlarında R.K'ye (67) ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın bağ evinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA

