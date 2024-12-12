Uşak'ta, kamyonda kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada, kamyonun kasasında kolilerin içerisinde 3 milyon 750 bin tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kamyon sürücüsü hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Bandrolsüz 3.75 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?