Uşak'ta Ayakları Çapa Makinesine Sıkışan Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta Ayakları Çapa Makinesine Sıkışan Kişi Ağır Yaralandı

Uşak\'ta Ayakları Çapa Makinesine Sıkışan Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ın Kayaağıl köyünde çalışırken, C.A. isimli kişi iki ayağını çapa makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ayakları çapa makinesinden kurtarılan C.A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.A'nın hayati tehlikesi bulunmaktadır.

28.02.2024 22:35  Güncelleme: 22:38
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Uşak'ta ayakları çapa makinesine sıkışan kişi ağır yaralandı.

C.A. (60), Kayaağıl köyü yakınlarındaki bahçesinde çalıştığı sırada iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

İhbar üzerine bölgeye yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ayakları çapa makinesinden kurtarılan C.A., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta Ayakları Çapa Makinesine Sıkışan Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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