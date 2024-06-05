Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Uşak\'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

05.06.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, eski Uşak Belediyesi hizmet binası önünde başladı.

Uşak Valisi Turan Ergün'ün de katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler ellerinde "sıfır atık" yazılı balonlar, bazı vatandaşlar ise "Çöplerimizi geleceğe atmayalım", "Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur", "En iyi teknoloji çevreyi en az kirletendir", "Ambalajlar çöp değildir, geri kazandıralım" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Uşak'ın geri dönüşüm sektörünün başkenti olduğunu belirten Ergün, çöpe atılacak malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırarak çevrenin korunmasına büyük katkı sağlandığını kaydetti.

Ergün, kent genelinde Sıfır Atık projesi kapsamında 1575 eğitim faaliyetinin düzenlendiğini ve bu eğitimlere 68 bin 150 kişinin katıldığını aktararak, şunları ifade etti:

"2023 ve 2024 yıllarında sadece Sıfır Atık programının uygulamaya konulmasıyla kent genelinde 3 milyon 701 bin kilogram geri dönüştürülebilir atık, kaynağından ayrı toplanarak yeniden kullanılmaya gönderildi. Biz Uşaklılar olarak çevrenin öneminin bilincindeyiz. Dünyanın nasıl iklim krizleriyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Onun için sadece bugüne özel değil, yılın 365 gününe yayarak bu farkındalığı diri tutmak için çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Türkiye, Uşak, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:03:09. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement