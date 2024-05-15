Uşak'ta Engelliler Haftası kapsamında engellilerin bando takımı eşliğinde yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Engelliler Haftası kapsamında engellilerin bando takımı eşliğinde yürüyüşü düzenlendi

Uşak\'ta Engelliler Haftası kapsamında engellilerin bando takımı eşliğinde yürüyüşü düzenlendi

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında engelli bireylerin katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde yapılan yürüyüşte, engellilere yönelik yapılan çalışmalar ve destekler vurgulandı.

15.05.2024 12:19
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Uşak'ta Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerden oluşan bando takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Uşak Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar yürüyüş için eski Uşak Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

Yürüyüşe katılanlar, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Uşak Valisi Turan Ergün, engellilere yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Ergün, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten engelli vatandaşlarımıza ve ailelere yönelik çok ciddi hukuki anlamda düzenlemeler yaparak kurumsal yapılanmaları gerçekleştirdi. Engellilerle ilgili pozitif ayrımcılık, istihdamda, işe girişte kolaylık, engellilerin bina ve sosyal alanlara erişiminde engellerin kaldırılması, emeklilikte kolaylıklar ve evde bakım gibi bir çok alanda hizmetler hayata geçirildi." dedi.

Türkiye genelinde engelli bakım merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitesinin her geçen gün arttığını kaydeden Ergün, Uşak'ta engellilere yönelik sağlanan maddi desteklerle ilgili bilgi verdi.

Ergün, tüm vatandaşlara, engellilerin sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için yapılan düzenlemelere dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Konuşmanın ardından katılımcılar tarafından gökyüzüne balon bırakıldı.

Kaynak: AA

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