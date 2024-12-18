Uşak\'ta Kaçak Sigara ve Sahte İçki Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sahte içki ele geçirildi.
İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese baskın gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, 100 paket kaçak sigara ile 62 şişe sigara sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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