Uşak'ta Kaçak Tütün Operasyonu

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Uşak'ta 1,5 ton kaçak tütün ile 144 bin 300 makaron ele geçirildi, 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 36 bin 500'ü dolu 144 bin 300 makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

Uşak- Ankara kara yolunda durdurulan bir kamyonda ise kolilerin içinde 1,5 ton kaçak tütün bulundu.

Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.