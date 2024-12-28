Uşak\'ta Kar Yağışı Etkili

Uşak'ta merkez ve kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor.
Kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü, araçlar karla kaplandı.
Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.
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