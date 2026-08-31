Uşak'ta Konserler İptal Edildi - Son Dakika
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Uşak'ta Konserler İptal Edildi

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Girne'den Taşucu'na sefer yapan geminin alabora olması sonrası konserler iptal edildi.

Uşak Valiliği, KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na sefer yapan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazanın ardından, "Milli Birlik, Zafer ve Gençlik Günleri" kapsamında düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Milli Birlik Zafer ve Gençlik Günleri kapsamında planlanan konser programlarımız, yaşanan elim hadise nedeniyle iptal edilmiştir. Bu kapsamda, 31 Ağustos Pazartesi günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Poizi konseri ve 1 Eylül Salı günü Uşak Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan Kıraç Konseri icra edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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