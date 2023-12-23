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Uşak'ta kum yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta kum yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde, Musa Demir yönetimindeki kum yüklü tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün sıkıştığı yerden çıkartıldığında hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Uşak\'ta kum yüklü tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti
23.12.2023 - 16:27,  Güncelleme: 16:38
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Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Banaz ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Musa Demir (49) idaresindeki 01 AHT 271 plakalı tır direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. İhbar üzeri olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Musa Demir'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kazadan dolayı trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. - UŞAK

Kaynak: AA
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