Uşak'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Uşak\'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4\'ü tutuklandı

Uşak'ta bir markette çalışan M.K, markete gelen 7 kişinin kasadaki görevliden para istemesi üzerine darbedilip, bıçaklandığını söyledi. Polis, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.06.2024 18:17
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Uşak'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dikilitaş Mahallesi'ndeki bir markette çalışan M.K'nin (25), markete gelen kişiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

M.K, ifadesinde, markete gelen 7 kişinin kasadaki görevliden para istediğini, gelenleri dışarı çıkarmak istediği sırada darbedilip, bıçaklandığını anlattı.

Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler H.G. (22), A.A.D. (17), Y.D. (16), E.A. (17), Ç.E. (15), S.Y. (17) ve A.G.'yi (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.D. (17), H.G. (22), Y.D. (16) ve E.A. (17) "kasten yaralama" ve "yağma" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Uşak, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta market çalışanını darbedip, bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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