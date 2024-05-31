Uşak\'ta motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Samet Mevlüt Erdoğan (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyrederken kontrolünü kaybederek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdoğan, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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