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Uşak'ta Otomobilinde Sentetik Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobilinde Sentetik Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, otomobilin sürücüsü U.Ç.'nin otomobilinde 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. U.Ç. gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uşak\'ta Otomobilinde Sentetik Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı
13.01.2024 - 20:33,
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Uşak'ta otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Aramada, 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü U.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Otomobilinde Sentetik Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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