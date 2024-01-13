Uşak\'ta Otomobilinde Sentetik Uyuşturucu Bulunan Sürücü Tutuklandı

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Uşak'ta otomobilinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Aramada, 245 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü U.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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