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Uşak'ta otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Uşak\'ta otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilin içerisindeki oyuncak ayının içine gizlenmiş 223 gram kokain ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.K. ve yolcu A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

01.02.2024 16:53
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?????? Uşak'ta bir otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada otomobildeki oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 223 gram kokain ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü N.K. ile yolcu A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta otomobilde oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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