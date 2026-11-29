Uşak'ta polis ve jandarma huzur uygulamasında 913 kişiyi sorguladı, firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta polis ve jandarmanın katılımıyla yapılan huzur ve güven uygulamasında 30 ekip, 90 personel görev aldı. Kent genelinde 913 kişi ve 474 araç sorgulanırken firari yakalandı; 15 sürücüye 1 milyon 84 bin 582 lira ceza kesildi, 6 araç trafikten men edildi.
Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Kent genelindeki uygulamada 30 ekip ve 90 personel görev aldı.
Bu kapsamda 913 kişi ile 474 araç sorgulandı. Sorgularda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Trafik ekiplerinin kontrollerinde 15 sürücüye toplam 1 milyon 84 bin 582 lira para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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