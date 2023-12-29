 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak'ta Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi

Uşak'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için düzenlenen 'Şehitleri Anma ve Teröre Lanet' yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüşte, şehitlerin fotoğrafları taşındı ve pankartlar açıldı. Konuşmalarda terör kınandı ve vatanın bölünmeyeceği vurgulandı.

Uşak\'ta Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi
29.12.2023 - 15:54,
Abone Ol

Uşak'ta, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, eski belediye binası önünde toplandı. Katılımcılar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtıktan sonra İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar 12 şehidin fotoğrafını taşıdı ve pankart açtı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, terörü ve teröre destek verenleri lanetlemek için yürüyüşün düzenlendiğini söyledi.

Tuğrul, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vatanı biz kanlarımızla vatan ettik. Onların gücü bu vatanı bölmeye, parçalamaya yetmeyecek. Bizler şunun çok ciddi farkındayız. Gazze'de 3 aya yakındır masum yavruların kanlarını döken namussuzlarla, bizim askerlerimizi şehit eden eller aynı eller. Bu elleri Allah'ın izniyle biz kıracağız. Bu millet her türlü belanın hakkından gelmiştir, bunun da hakkından Allah'ın izniyle geleceğiz."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Vatanın şehitlerin kanlarıyla kazanıldığını söyleyen Çakın, "Şehitlerimizin kanıyla kazanılmış bu memleketi bir avuç teröriste, terörist sevdalısına, PKK'ya, PKK diyemeyenlere teslim etmeyeceğiz. Bu toprakları bize vatan kılanlara hürmeten, bizler bu topraklardan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bu topraklardan bizleri çıkartmaya çalışanlara karşı da var gücümüzle kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Yusuf Savuran tarafından dua edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Irak, Uşak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Şehitleri Anma ve Teröre Lanet Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement