Uşak'ta skuterinden düşen 49 yaşındaki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta skuterinden düşen 49 yaşındaki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde skuteriyle ilerleyen 49 yaşındaki kişi dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ağır yaralanan kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uşak'ta elektrikli skuterden düşerek ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden skuter ile ilerleyen R.G. (49) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan R.G. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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