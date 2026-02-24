Uşak\'ta Taklit Zeytinyağı Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıkadem Mahallesi'ndeki bir depo ile kent merkezindeki iş yerine operasyon düzenledi.

Her iki adresteki aramalarda taklit-tağşiş yapılan 1370 litre zeytinyağı bulundu.

Zeytinyağına el konuldu, sahibi E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.