Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor

Uşak'ın Akbulak köyü yakınlarında dün çıkan yangına müdahale eden ekipler, 28 saat boyunca çalışmalarını sürdürdü. Yangına 4 helikopter, 157 araç ve çok sayıda ekip müdahale etti. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hane sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.

19.06.2024 22:57
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Uşak'ta dün akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahalede 28 saat geride kaldı.

Yangına gün boyunca 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Uşak Vali Vekili Önder Can, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.

Akbulak köyü yakınlarında, dün tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Ekiplerin karadan gece boyu süren müdahalesine havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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