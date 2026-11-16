Uşak'ta tır Çanlı Köprüsü'nde bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta tır Çanlı Köprüsü'nde bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

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Uşak\'ta tır Çanlı Köprüsü\'nde bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Uşak-Denizli kara yolunda ilerleyen tır, Çanlı Köprüsü'nde bariyerlere çarparak kaza yaptı ve sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza nedeniyle kapanan kara yolu tırın çekilmesiyle ulaşıma açıldı.

Uşak'ta tırın köprünün bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak- Denizli kara yolunda ilerleyen E.B. (45) yönetimindeki 64 LE 750 plakalı tır, Çanlı Köprüsü'nde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.B. (41) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, tırın çekilmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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