Uşak'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İ.C'nin (56) kullandığı 64 DF 661 plakalı otomobil, Örencik köyüne dönüş yaptığı sırada, aynı istikamete seyreden M.T. (43) yönetimindeki 43 PN 551 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki F.C. (60), E.C. (33) ve M.Ş. (5) yaralandı.
Ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Tır-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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