Uşak'ta Tır-Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Tır-Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak\'ta Tır-Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde tır ve traktör çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen A.A. (63) yönetimindeki 35 CET 956 plakalı tır, Çiftlik köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Ali İhsan Şahin (66) idaresindeki 64 AY 472 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü de ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Tır-Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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