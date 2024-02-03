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Uşak'ta toprak kayması nedeniyle 2 ev ve 1 ahır boşaltıldı - Son Dakika
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Uşak'ta toprak kayması nedeniyle 2 ev ve 1 ahır boşaltıldı

Uşak\'ta toprak kayması nedeniyle 2 ev ve 1 ahır boşaltıldı

Uşak'ın Karacahisar köyü yakınlarında meydana gelen toprak kayması sonucu, tedbir amaçlı olarak 2 ev ve 1 ahır boşaltıldı. Jandarma, itfaiye, AFAD, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri olay yerine sevk edildi. Uşak Valisi ve İl Jandarma Komutanı da bölgede incelemelerde bulundu. Şükür ki can ve mal kaybı yaşanmazken, ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar başka bir yere nakledildi. Evde yaşayanlar ise köydeki boş evlere yerleştirildi ve bir süre burada kalacaklar.

03.02.2024 15:57
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Uşak'ta toprak kayması nedeniyle tedbir amaçlı olarak 2 ev ve 1 ahır, boşaltıldı.

Merkeze bağlı Karacahisar köyü yakınlarında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, AFAD, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün,112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın gelmesi üzerine çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah'a şükür herhangi bir can ve mal kaybı yok. Heyelan olan yerin yakınında tedbir amaçlı, içerisinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu prefabrik ahır vardı, o ahırı boşalttık. Bir de yakınındaki 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evde yaşayanlar köydeki başka boş evlere yerleştirildi. Bir süre tedbir amaçlı burada yaşayacaklar."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Uşak'ta toprak kayması nedeniyle 2 ev ve 1 ahır boşaltıldı - Son Dakika
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