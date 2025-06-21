Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip çarptığı aracın sürücüsü öldü, diğer sürücü yaralandı.
S.D. (30) idaresindeki 10 AKV 051 plakalı otomobil, Ankara- İzmir kara yolunda karşı şeride geçip A.A. (42) yönetimindeki 43 AGY 671 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer sürücü S.D, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
A.A'nın cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Trafik Kazasında Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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