Uşak\'ta traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.