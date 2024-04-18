Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralandı.
Mustafa Vural (71) idaresindeki 35 F 8379 plakalı traktör, Yayalar köyünde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirledi.
Ağır yaralanan sürücünün eşi Fatma Vural (68) ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, İstasyon Caddesi'nde araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada M.Ç. bıçakla yaralandı, K.P. ise darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın başkan yardımcıları Belediye Meclis üyeleri Abdullah Burak Livan ve Eda Büyükdemirci olarak atanmıştır.
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2021'de hayatını kaybeden seramik sanatçısı Melike Abasıyanık Kurtiç'in 'Bir Denizkestanesinin Anıları' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, Abasıyanık'ın seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğrafları yer alıyor. Sergi, 19 Nisan-1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?