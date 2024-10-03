Uşak'ta Tramvay Projesi 2025'te Hizmete Girecek

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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hafif raylı tramvayın 2025 yılında hizmete girmesi için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Yalım, "Trafiğin rahatlamasına da katkı sağlayacak olan tramvayımız çevre dostu bir ulaşım alternatifi olarak da değerlendirilebilir" dedi.

Başkan Yalım'ın seçim dönemi vaatlerinden "Tramvay Projesi" ile ilgili hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Başkan Yalım çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Başkan Yalım, ilk defa bir il belediyesi olarak kent ulaşımında tramvayı kullanacaklarını söyledi.

En geç 2025 yılının ocak ayında yolcu kabul etmeye başlayacak tramvay sayesinde şehir içi ulaşımını modern bir yapıya kavuşturacaklarını belirten Yalım, şehir merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltmayı ve toplu ulaşımı daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Tramvayın ilk hattının kent merkezinde bulunan Yöresel Ürünler Çarşısı önünden başlayıp, İsmetpaşa Caddesi güzergahından Atatürk Anıtı önüne kadar devam edeceğini açıklayan Başkan Yalım, "İlk etap projesinin çalışmalarını başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi tramvayımızı yeni yılın ilk ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada özellikle trafiğin rahatlamasına da katkı sağlayacak olan tramvayımız çevre dostu bir ulaşım alternatifi olarak da değerlendirilebilir" diye konuştu.

Uşak Belediyesi olarak yıllardır beklenen nostaljik Tramvay Projesi'ni hayata geçirmek için ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını hatırlatan Yalım, projenin tamamlanmasıyla Uşak'ın ulaşımda çağ atlayacağının altını çizdi.