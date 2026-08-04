Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama
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Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 15-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 111 bin 979 yeşil reçeteye tabi hap, 4 kilo 762 gram yeşil reçeteye tabi hap tozu, 60 uyuşturucu hap, 50 gram sentetik uyuşturucu, 22 kök Hint keneviri ve 123 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 400 lira, 100 avro ve 300 dolara el konuldu.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika

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