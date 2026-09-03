Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

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Uşak genelinde 15-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 4 bin 718 yeşil reçeteye tabi hap ve 27 bin 573 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı ve 36 bin 500 lira değerindeki paralara el konuldu.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 15-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 718 yeşil reçeteye tabi hap, 27 bin 573 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 54 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 500 liraya el konuldu.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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