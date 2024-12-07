Uşak'ın Eşme ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Alibey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.Y. ve M.Ç'yi durdurdu.
A.Y'nin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, M.Ç. ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucuyla Yakalanan Şüphelilerden Biri Tutuklandı - Son Dakika
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